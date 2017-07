Sort Sols sene Roskilde-koncert trækker pæne ord

Berlingske giver koncerten fem ud af seks stjerner, mens musikmediet Gaffa uddeler fire ud af seks stjerner.

- Særligt under deres nylige koncert på Heartland sejlede de (Sort Sol red.) rundt og kunne ikke rigtig få det til at fungere.

- Sådan forholdt det sig heldigvis ikke med de sejlivede veteraners sene nattekoncert på Arena, hvor de lukkede og slukkede dette års udgave af Roskilde, skriver Berlingske.

Anmelderen beskriver Sort Sol som "tændte og velspillende", og forsangeren Steen Jørgensens stemme får også ros med på vejen.

- Sort Sol manifesterede deres mægtighed med hårdtpumpede og rå versioner af "Siggimund Blue" og "Shaheeby Bay".

- De blev efterfulgt af den obligatoriske, midnatsblå evergreen "Let Your Fingers Do The Walking", som for en sjælden gangs skyld lød virkelig veloplagt og vedkommende, skriver avisen.

Gaffas anmelder er en spids mindre rosende og kalder koncerten en blandet fornøjelse.

Anmelderen mindes en nyligt afdød veninde og fan, som fylder en stor del af anmeldelsen.

- Jeg er sikker på, at hun ville elske, at netop Sort Sol lukkede Roskilde med en messe for de døde og endnu levende, som havde al den intensitet, som man altid har kunnet forvente af det ofte mageløse orkester, skriver anmelderen.