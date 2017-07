Seks anmeldelser om voldtægt på Roskilde Festival

I 2016 var der fem anmeldelser om voldtægt, fremgår det af en statistik.

Og selv om der har været cirka 130 tilfælde af tyveri, er det billigt sluppet i forhold til de to foregående år, hvor der kom cirka 800 anmeldelser.

Nogle af gerningsmændene er det tilsyneladende lykkedes for politiet at få fat i. I hvert fald har en dommer varetægtsfængslet fem rumænske mænd for tyveri af 34 mobiltelefoner, tøj, et betalingskort og to rejsekort.

Derimod har betjentene noteret flere sager om euforiserende stoffer.

I alt er 20 personer blevet anholdt under festivaldagene, hvilket er færre end tidligere.

I år har ordensmagten været til stede på en anderledes og mere kontant måde.

Således har betjente bevæbnet med maskinpistoler været at se flere steder.

Det skyldes et ønske om at forebygge voldsomme angreb på tilfældige i stil med blodige begivenheder i London, Stockholm, Berlin og andre steder.