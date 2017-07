Roskilde sætter lys på områder med risiko for overgreb

Det er en ud af 11 anmeldelser om voldtægter på festivalen, som politiet i Sverige har modtaget. Det har fået arrangøren bag, FKP Scorpio, til at meddele, at Bråvalla ikke bliver afholdt næste år.

En teenagepige anmeldte i fredags, at hun var blevet holdt fast og voldtaget under en koncert på festivalen Bråvalla i Norrköping i Sverige.

Det er en rigtig stor beslutning at lukke en festival, påpeger Christina Bilde, der er talsperson for Roskilde Festival, der netop er ved at afholde sin sidste dag.

- Jeg kender ikke Bråvalla særlig godt, og jeg kender slet ikke til stemningen på festivalen.

- Men når man ligefrem vælger at lukke en festival på den måde, så må det være meget voldsomt, siger hun.

Siden Roskilde Festival åbnede for adgang til campingområderne sidste lørdag, har politiet modtaget seks anmeldelser om voldtægter på festivalen.

De bliver taget meget alvorligt, understreger Christina Bilde, men det er ikke noget, der får festivalen til at overveje at lukke, tilføjer hun.

- Vi sørger for, at hvis man har været udsat for det, så får man den hjælp og den behandling, man har behov for.

- Det handler om at have et beredskab, der kan tage sig af det. Det gælder både at få sendt til undersøgelser, hente psykologhjælp og tage os godt af dem, det handler om, siger hun.

Men det er endnu for tidligt at vurdere, om der tegner sig et mønster, lyder vurderingen fra Bilde.

- Vi skal stadig huske på, at vi er en "by" på 130.000 mennesker. Vi har folk rundt omkring på festivalen, som er opmærksomme.

- Vi fokuserer på at blive bevidste om, hvor det er, at der kan være risiko for overgreb, og det er ikke kun voldtægter men også andet, siger hun.

Som et eksempel nævner Christina Bilde, at festivalen har fokus på lys ved toiletterne og andre områder, der kan være særligt udsatte.

I 2016 var der fem anmeldelser om voldtægter på Roskilde Festival.