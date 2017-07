Købte ugyldige festivalbillet

Manden havde kort forinden købt billietten af en mand i nærheden af Roskilde Station og betalt for den via mobiltelefonen. Personalet ved festivalindgangen kunne oplyse, at andre 50-100 personer var blevet afvist af samme årsag ved indgangen, idet billetterne ikke havde de originale påtegninger mv.

Den 26-årige havde kontaktet sælger efterfølgende og fået sine penge retur, så han havde ikke lidt noget økonomisk tab. Politiet opfordrer til at kun at købe billet – om muligt – på officielle billetsalgssteder for at undgå risikoen for at blive snydt.