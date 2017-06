Dansk popduo får lunkne anmeldelser efter Orange-åbner

I løbet af årene er det blevet en uskreven tradition, at et mindre og ofte dansk navn får både det privilegium og den svære opgave at åbne den ikoniske scene.

Men selv om flere små danske bands tidligere har knækket nakken på opgaven, overlevede Phlake faktisk, vurderer Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo.

- Duoens fimsede R & B hører fundamentalt hjemme på en lokalradio og ikke en festival, der skal forestille at være fremsynet.

- Men hitmagernes luftige popmelodier fungerede såmænd forbavsende tilforladeligt under de gigantiske forhold, skriver Treo.

Et eksperiment, hvor en fan fik en hjerneskanner på, der skulle vise, at musik aktiverer samme nydelse i hjernen som rusmidler, synes ikke at begejstre anmelderne.

Således giver et enigt panel bestående af Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og BT tre ud af seks stjerner til Orange-åbningen.

- Gruppen gjorde god figur og skabte en frisk atmosfære af debutantintensitet og uforudsigelighed.

- Men Phlake havde endnu ikke tilstrækkeligt materiale eller format til at berettige placeringen, skriver Jyllands-Postens anmelder Anders Houmøller Thomsen.

Et hæderligt forsøg, lyder hans vurdering.

Men et godt forsøg er ikke altid nok. For selv om Phlake gik til opgaven med stort ambitionsniveau kom der aldrig helt gang i den fest, som gør sig til under den orange teltdug, vurderer anmelder Jan Eriksen fra BT.

- Dens publikum bør hyldes med fest, når denne, en af verdens mest berømte rockfestivaler, åbner dørene, skriver han.

Duoen er kendt for hits som "So Faded", "Angel Zoo" og "Pregnant" fra det roste debutalbum "Slush Hours".