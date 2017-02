Send til din ven. X Artiklen: toppolitikere uenige om: Nabosvømmelands betydning for Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

toppolitikere uenige om: Nabosvømmelands betydning for Roskilde

Roskilde Avis - 07. februar 2017 kl. 12:30 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At Høje Taastrup får verdens femte største svømmeland om få år, ændrer alt for planerne om Roskildes kommende svømmehal, mener Bent Jørgensen fra Venstre.

Borgmester Joy Mogensen er lodret uenig.

I følge Bent Jørgensen så bør borgmesteren stoppe op og trække planerne tilbage.

- Da vi planlagde svømmehallen i sin tid, undersøgte vi planerne for lignende projekter i nabokommunerne. Dengang var der ikke noget stort undervejs. Men det har jo ændret sig markant nu, siger Bent Jørgensen.

Han mener, ligesom han hele tiden har ment, at man skal nøjes med at bygge en svømmehal i Trekroner og Viby, der bare skal bruges til at svømme i af borgere og foreninger.

- Det får vi endnu mere brug for nu. Hvis folk vil have wellness eller lege, så tager de jo til Høje Tåstrup i fremtiden.

Har brug for svømmehal

Roskilde har stadig brug for den svømmehal, der er planlagt til at ligge ved Roskilde-badet. Og som der kommer bud på i næste måned, forklarer Joy Mogensen.

- Vores svømmehal er til den daglige brug. Det er der hvor man tager hen om søndagen og bader, derfor har vi stadig brug for et sted med flere bassiner og wellness siger Joy Mogensen.

- Folk kommer til at tage til Høje Tåstrup, når de vil til et rigtigt badeland. Og jeg er sikker på, at entreen også bliver dyrere her.