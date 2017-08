Se billedserie Manou Messmann med sin nye bog i hjemmet i Ågerup.

Vokset op i et udstillingsvindue: Manou Messmann elsker genbrug og mode

Roskilde Avis - 02. august 2017 kl. 00:11 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Manou Messmanns hjem i Ågerup er spækket med skatte fra genbrugsbutikker. Lige fra den blomstrede lampe, de gyldne figurer til de mange magelige stole.

Selv trækker hun gerne en skræddersyet jakke på med sting, der blev syet tilbage i 50'erne eller en farverig buksedragt eller sko formet af tykt blødt læder, der er trådt til af andre.

Hun elsker nemlig genbrug i god kvalitet.

Både fordi hun elsker jagten på skattene, men også fordi hun vil gøre noget ved overforbruget og køb og smid væk-kulturen.

Derfor har netop skrevet bogen, Robust Mode - skab mode, der holder, som både er beregnet til forbrugerne, men også til designstuderende og butikker.

I bogen kombinerer hun sin bachelor på RUC i psykologi og kommunikation med interessen for mode og fra sine erfaringer som forbrugerkonsulent.

Modeller og udstillinger

Lige fra barnsben har Manou Messmann interesseret sig for at gå på jagt i genbrugsbutikker. Noget af det bedste familien vidste var at fylde en indkøbsvogn med genbrug for at se, hvem der havde gjort de bedste fund.

Hun er da også vokset op med mode. Moren var vinduesdekoratør, og hun husker tilbage på de mange gange, hvor hun var med mor på arbejde, og som udførte rene butikskunstværker i vinduerne, mens mini Manou så til.

Faren var til gengæld konferencier ved diverse modeshows, og han havde tit modellerne hjemme for at øve catwalk i haven. Igen så Manou til, og begyndte at lægge mærke til, hvordan tøjstil hang sammen med personligheden på bæreren.

Genbrug giver mening

For Manou giver genbrug mening, fordi hun mener, at man ikke bare skal købe tøj for hurtigt at smide væk det igen, fordi spildet går ud over de kommende generationer.

I stedet bør man give penge ud til god kvalitet, så det holder i mange år og kan mixes med nyt og gammelt. Det får man også selv noget ud af, da man har det bedre i godt tøj.

Hun forklarer, at tøj i dårlig kvalitet kontra god kvalitet er som en købepizza i forhold til en simre-ret lavet fra bunden.

- Man bliver ikke mæt og måske føler man sig dårligt tilpas. Med god kvalitet er det lige omvendt, siger Manou og forklarer, at man sagtens kan købe nyt tøj i billige butikker. Man skal bare sørge for, at det er noget, der holder.

Manou holder foredrag og giver virksomheder råd om deres brands i hendes virksomhed Manou. Desuden er hun lige blevet chef for markedsføring i internetbutikken The 2nd edit.

Her kan man sælge ens egne aflagte ting og købe genbrugsguld. Man kan også få hjælp af en modekonsulent, der kan få styr på og sortere ud i en uoverskuelig garderobe. Og også kan vurdere, hvad der vil give ekstra penge i sparegrisen.