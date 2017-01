Send til din ven. X Artiklen: Voksenlærling var det rigtige for mig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voksenlærling var det rigtige for mig

Roskilde Avis - 19. januar 2017 kl. 07:24 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

41-årige Kenneth Blach startede med at læse til tømrer, da han var fyldt 31 år.

Læs også: Bo tæt på din uddannelse

Da han havde taget beslutningen, sagde hans bedste ven og mor, at det havde de vidst, han ville, i de seneste 10 år, så overraskelsen for dem var ikke stor, siger Kenneth Blach med smil i stemmen.

Han er vokset op i sin fars tømrerværksted, hvor han tumlede rundt i sin barndom, alligevel vidste han ikke, at det var det, han brændte for.

I dag underviser han selv på tømreruddannelsen, og er stadig sikker på, at det er den rigtige levevej for ham.

Oprindeligt ville han være politiassistent, men man skulle være 23 år for at komme ind. Derfor tog han i første omgang tre år på handelsskolen og et stykke tid som soldat.

Da han var gammel nok til at komme ind, blev han erklæret egnet og bestod optagelsen til politiuddannelsen hele tre gange.

Han kom ikke ind, da efterspørgslen på pladserne var stor.

I mellemtiden har han arbejdet i flere virksomheder og som vinduespudser. Da det ikke længere var nok for ham, besluttede han sig for at blive tømrer.

Bingo med læreplads

Kenneth Blach spurgte rundt omkring på forskellige værksteder, om de havde brug for en lærling. Han fik hurtigt bingo og kunne kort efter tage plads på skolebænken blandt sine yngre studiekammerater.

- Jeg synes, det var rart at komme tilbage til skolen, jeg var mere motiveret end tidligere, siger Kenneth Bloch og fortsætter:

- Man kan se, at mange voksenlærlinge har det på samme måde. De får højere karakterer end de yngre, netop fordi de ofte er mere motiverede og selvsikre end dem, der starter lige efter folkeskolen.

God blanding

Kenneth Blach oplevede, at sammensætningen i klassen var god, og han følte sig godt tilpas, selvom han var den næstældste i klassen.

- Vi var en god blanding af folk i tyverne og unge, der lige var gået ud af folkeskolen, så jeg synes, det var en god tid for mig.

Kenneth Blach har kun været uden arbejde i ganske kort tid, efter at han blev færdig som tømrer - og han nyder at stå op til et arbejde, han godt kan lide hver eneste dag.

- Jeg kan godt anbefale både at uddanne sig til tømrer og også at komme i voksenlære, siger Kenneth Blach.

Når man starter på uddannelsen som voksenlærling, kan man få meritoverført flere dele fra anden boglig uddannelse og fra arbejdserfaring.

- Jeg ved fra mit arbejde i dag, at man gør langt mere ud af at få voksenlærlinge hurtigere igennem uddannelsen end dengang, jeg gik på skolen. Det hjælper skolen blandt andet med.

relaterede artikler

Unge flyver fra reden efter 12 uger på Roskilde Brandstation 19. januar 2017 kl. 06:32

Fysioterapeut - en uddannelse med muligheder 19. januar 2017 kl. 05:42