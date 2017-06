Ville rasere jobcentret: Truede sagsbehandler med kniv

Kvinden havde oplyst, at hun var på vej mod jobcentret i Roskilde, hvor hun ville ”rasere det hele”. Politiet underrettede straks jobcentret om anmeldelsen, hvorefter en medarbejder, der havde den anmeldte og knivbevæbnede kvinde som klient, blev bragt i sikkerhed.

Samtidig kørte politiet til området ved rådhuset, men traf på en bænk ved et nærliggende supermarked kvinden, der sad med en kniv i hånden.

Da hun så politiet, gik hun og tabte undervejs en anden kniv fra baglommen. Da hun vendte sig om mod politiet, der fulgte efter, og ville samle den tabte kniv op, så politiet sig nødsaget til under trussel med tjenestepistolen at gennemføre en anholdelse, der skete uden dramatik og uden skudafgivelse.

Ved visitation af hende fandt politiet i alt tre knive, idet hun i en rygsæk medbragte yderligere en kniv. Kvinden, der var en 38-årig kvinde fra Roskilde og kendt af politiet i forvejen, blev kørt til politistationen til sigtelse og afhøring om overtrædelse af knivloven samt forsøg på trussel om vold mod en offentlig ansat. Jobcentret blev herefter underrettet om, at der ikke længere var nogen konkret fare mod centret efter anholdelse af kvinden.

Efter afsluttet sagsbehandling blev kvinden tilset af en læge, der fik hende overtalt til frivillig indlæggelse på et sygehus til fornøden psykiatrisk behandling.