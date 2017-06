Video og billeder: Skål for studenterne

Se billedserie Foto: Himmelev Gymnasium Roskilde

Roskilde Avis - 23. juni 2017 kl. 13:03 Af Anette Gundlach

Fredag blev springvandet på Stændertorvet påny indtaget af festende og glade studenter, der havde travlt med at råbe, ønske tillykke og drikke dus med kammeraterne.

Først havde en del af eleverne været til translokation på Himmelev Gymnasium.

Her holdt Sofie Sandberg Madsen 3.w og Peter Rørmann 2.p en tale for elever og lærere.

Translokationstale 2017

Sofie: Hej.

Hej til afgangseleverne 2017, til forældre, søskende og anden familie, der er kommet for at fejre vores store dag med os.

Peter: Hej til lærerne og hej til Johnny, hej til alle dem, der har udfordret os undervejs, men også hjulpet os med at komme hertil.

Sofie: Hej til koret og alle vores venner, der netop nu står udenfor og er ved at pynte vores studentervogne, klar til at sende os godt på vej videre.

Peter: Hej til alle de smukke, festklar, stolte, uovervindelige, glade mennesker.

Jeg tror, det vi prøver at sige er "hej hej Himmelev."

Sofie: Kære studenter.

Først og fremmest stort tillykke med studentereksamen og huen på hovedet, der er beviset på, at vi nu har klaret det. 2 eller 3 år i gymnasiet ligger bag os, og på nogen måde føles det som om, at det var i går, vi startede, men samtidig føles det som en krig siden. Wow, hvor har vi oplevet meget sammen, os 269 studenter, der sidder her i dag. Vi har ikke de samme interesser og evner, men vi har kunnet bidrage med noget forskelligt hver især, og sådan er vores unikke årgang blevet til. Undervejs er der blevet sat stor pris på netop forskelligheden, og den rummelighed, som kendetegner Himmelev Gymnasium, synes jeg, at vi kan være stolte af. Selvom vi er mange forskellige, er vi også én. I dag bliver vi bundet sammen af den her. (peger op på huen).

Peter: I dag er det ligegyldigt, hvordan huen ser ud, om den er blå eller rød. Vi ved alle sammen, hvordan det er at være begravet under den største stak papirer. Vi ved alle sammen, hvordan det er at blive oppe hele natten for at kunne aflevere næste morgen. Træt, udsultet, men hamrende glad. Vi har været sammen om en masse ting. Og for det, fortjener vi alle en klapsalve: Giv jer selv en hånd for hvad I har præsteret.

Sofie: For 3,5 år siden sad jeg, lille og usikker 9. klasses elev og skulle beslutte mig for, hvad jeg ville fremover. Jeg havde et problem, for jeg ville faktisk ikke videre, bare helst blive der hvor jeg var. Det kunne jeg selvsagt ikke, og gymnasiet blev det så til. For at få det bedre med det alt det nye og ukendte, som jeg stod overfor, lagde jeg en klar plan.

Det var sommeren 2014, og hvis nogen havde spurgt mig, "Sofie, hvor er du henne om tre år?" så havde jeg faktisk ikke svaret "der er jeg student fra Himmelev Gymnasium." Min plan var nemlig, at jeg skulle blive student fra et helt andet gymnasium.

Peter: Det var sommeren 2014. "Peter hvad søren skal du med dit liv?" Fam squad, I dont know, tænker jeg bliver student med den rødeste hue i verden. For planen var da at få en rød hue på. Men som I alle nok har oplevet, så går livet ikke altid, som man forventer.

Spurgte man mig igen året efter, i sommeren 2015, ville jeg have svaret anderledes, for da var jeg startet på HF, og nu var jeg blå og proud. Men drømmen og idéen om, hvor jeg skulle hen, skiftede ikke bare fra dag til dag.

Sofie: Vi to er ikke de eneste, der oprindeligt har haft en anden plan for vores gymnasietid. Nogle af jer har måske haft svært ved at komme videre fra folkeskole eller efterskole, ligesom jeg. Nogle af jer har formegentlig slet ikke troet, at I skulle have en gymnasial uddannelse. Nogen af jer har måske haft en idé om, at I skulle sidde med en anden farve hue på hovedet, ligesom Peter. Alligevel sidder I her.

Nogle gange er den vej, som man egentlig havde tænkt sig at gå, ikke altid den vej, som man ender med at gå. Og det er okay. For man kan godt blive glad og tilfreds alligevel. Jeg - vi - har huen på, og det er det vigtigste. Vi har nået målet, og så skidt pyt med, at vi ikke har nået målet af den vej, som vi oprindeligt havde tænkt, at vi skulle.

Peter: Skidt pyt med, at vi fejlede undervejs. For det har vi. Vi har måske ikke fået lavet alle vores afleveringer. Vi har måske drukket på en tirsdag. Vi har måske ikke nået alle vores timer. Folk fortæller os, at det ideale scenarie er lavt fravær, høje karakterer. Vi ved godt, at det er tæt på umuligt at leve op til. Karaktererne bliver lavere, og fraværet bliver lidt højere end forventet. Men gør det noget?

Sofie: Undervejs i gymnasiet lovede vi os selv, at vi skulle træne noget mere, spise sundere, gå tidligere i seng og være bedre til at planlægge vores afleveringer. Lad mig bare afsløre: det lykkedes langt fra altid for mig! Det lykkedes ikke for nogen, for det lykkes ikke at være et fuldstændig fejlfrit, perfekt menneske. Jeg gad godt være det, men min gymnasietid har lært mig, at når man yder sit bedste, men samtidig giver sig selv lov til at fejle, så bliver man faktisk allermest lykkelig.

Peter: Det er essentielt at have det sjovt og ikke altid tage alting så seriøst. I en verden præget af krig, Trump og afleveringer, så er der brug for noget spas. Men alting kan ikke være spas, når man går i gymnasiet. At komme op om morgen ville da nok være umuligt uden mor, far eller kaffe. For hvad vi har stået op til er: I shit you not, 2470 timer på de samme træstole. Vi har siddet hjemme på numsen og lavet afleveringer i cirkus 650. Lyset for enden af tunnelen kunne ikke ses med det samme, for er du vimmersvej, hvor er det mange timer. Hverdagen blev heller ikke sjovere af femten minutters lange kantine køer. Så husker de fleste nok også 2g/1hf, da Facebook blev taget fra os i fjorten dage. Sammen forbedrede vi vores IT-skills, og fik Facebook tilbage gennem små veje, som ikke skal nævnes her.

Sofie: Det særlige ved Himmelev Gymnasium er, at selvom det er skolen, der stiller os udfordringerne, så er det er også skolen, der hjælper os til at overkomme udfordringerne. Vi sætter stor pris på den indsats, som Johnny har gjort, når han har brugt tid på at tage selfies med os og medvirke i vores nedrivningsshows. En vellidt rektor - ikke bare fordi han har været frisk på at medvirke i en joke - men også fordi, han har udvist stor tålmodighed og altid givet os chancer. Vi vil også gerne takke Louise, der har lyttet til alle vores skøre idéer og givet os mulighed for at få så meget medindflydelse. Bonna, når hun har gjort både hverdag og fest sjovere med sine køkken-kreationer. Foruden disse centrale personligheder er det naturligvis lærerne, der har bidraget til at gøre det nogenlunde udholdeligt at gå i gymnasiet. Himmelevs lærere er uhyre gode til at bakke op om os, og de forsøger virkelig at være på bølgelængde med os.

Peter: Ikke nok med at de fantastiske lærer har hjulpet os. Så har vi også haft verdensklasse assistance fra de gode pedeller, som har gjort de sociale arrangementer mulige. Og vi kan vel alle sammen blive enige om, at uden Hist og Pist, Fredagsbar og Blue Note, så ville det ikke have været det samme. Vi finder fællesskab i en hård onsdag efter en god Blue Note. I velfortjent øl efter en lang uge til fredagsbar og en hjerne fest i slutningen af næsten hver måned. De sociale arrangementer har hjulpet os til at komme igennem de hårde perioder.

Sofie: Vores stærke fællesskab har betydet, at gymnasietiden er blevet mindre hård og mere sjov. Der har dog også været tidspunkter, hvor problemer ikke bare har kunnet løses i fællesskab med vennerne og en øl i hånden. Vi har haft brug for vores familie undervejs.

Tak mor, fordi du tørrede mit snot op, da jeg græd over skriftlig samfundsfag. Tak for, at du bragte serveringer ind på mit værelse og holdt mig i live.

Tak far, for at du tolererede, at opvasken hobede sig op på mit værelse. Tak for, at du kørte mig rundt og hentede mig efter festerne, hver gang vi fejrede, at noget nyt var forbi.

Tak søs, fordi du generøst skænkede mig dine NG noter, da jeg var på skideren op til eksamen i 2.g.

Peter: Familie er ikke kun dem af samme kød og blod. Igennem ens rejser møder man også mennesker, der definere en selv og beviser, at familie er ikke kun blodsbeslægtet. Tak til Casper, Jacob, Joyce, Sammy G, Chrøis og enhver person, der har støttet en brother in need.

Sofie: Kære studenter. Lige nu er vi uovervindelige. Vi skal fejre, at vi klarede det. Men der kommer et tidspunkt, hvor vi skal videre i livet, og da vil vi tage en masse med os fra Himmelev Gymnasium.

Vi har lært, at den lige vej ikke altid er den bedste. Man skal turde kaste sig ud i noget nyt. Nogen gange viser det nye sig at være endnu mere rigtigt for en, end det gamle var. Man kan også roligt tage en omvej eller en tænkepause, for der er tid nok - uanset hvad folk siger. Der er ingen andre, der skal diktere vejen for os. Vi er nødt til at mærke efter i os selv, og selvom vi måske ikke kan alle svarene med det samme, så skal de nok komme til os en dag.

Peter: Himmelev har lært os, at man støder på bump undervejs, men man finder sgu ud af at klare den alligevel. Det er hårdt, men nogen gange skal det være rigtig hårdt for at blive godt.

Sofie: Vi har erfaret, at når lokummet virkelig brænder, så står der altid nogle klar til at hjælpe en - en lærer, en ven eller en forældre. Himmelev har givet os et solidt fundament, som vi tager videre med os ud i livet, og vi kommer aldrig til at stå helt alene.

Peter: Det har været en dannelsesrejse - vi har fået masser af faglig viden, men måske vigtigst af alt har det været en rejse, hvor vi har skullet finde os selv, leve vores ungdom ud og blive klogere på verden og os selv.

Sofie: Gennem tykt og tyndt.

Peter: Op og ned...

Sofie: tager vi Himmelev med. For Himmelev er ikke bare et gymnasium. Nu, alle med hue på, kan vi stige op på vognen, fysisk og metaforisk, og tage ud og opleve verden. Vi er klar, vi har hinanden, alt skal nok blive godt.

Peter: Vi startede med et "hej hej Himmelev," og nu slutter vi også med et.

"Hej hej Himmelev"

Sofie: vi ses derude!

