Video: Knopskydning på Trekronerskolen indviet

Roskilde Avis - 17. august 2017 kl. 19:00 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Befolkningstallet i Trekroner vokser konstant, og med det bliver der flere børn, som skal i skole. Trekronerskolen er oprindelig bygget til at være tresporet, men med den seneste udvidelse er skolen nu firesporet.

- Vi fester i dag for at fejre, at byggeriet af det nye er færdigt, sagde skoleleder Jon Lissner til børnene i indskolingsklasserne. Det er dem, der i første omgang får glæde af udvidelsen.

- Det fedeste ved det nye er næsten at der er blevet bygget garderober til klasselokalerne, dem har vi savnet i 16 år.

Her var børn og lærere helt enige med ham og belønnede udsagnet med klapsalver.

Byggeriet byder også på en ny kantinebygning til indskolingen.

Borgmester Joy Mogensen var også med til indvielsen, og børnene var meget interesserede i møde og snakke med hende:

- Er du borgmesteren?, blev der spurgt af flere. Det spørgsmål havde de forsøgt sig med et par gange. Da viceborgmester Poul Andersen dukkede op som en af de første gæster, var børnene der straks.

- Du ligner en borgmester, er du det? Til det måtte han dog svare, at han kun var viceborgmester.

Joys tale til børnene var lagt an på emnet om plads til flere.

- Jeg oplever altid her på Trekronerskolen, at I er rigtig gode til at tage i mod nye venner, sagde hun.

- Når der kommer flere, så skaber I plads til dem og I får nye venner.

- Nu er byggeriet næsten færdigt, men I kan godt regne med, at der bliver mere byggeri, da der stadig kommer flere beboere til Trekroner.

Endnu en udvidelse af Trekronerskolen er med som et forslag til budgettet for 2018, som politikerne er ved at lægge.