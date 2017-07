(Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Viby Station får egen elevator

Roskilde Avis - 17. juli 2017 kl. 00:35 Af Anette Gundlach

Handicappede og gåbesværede kan snart glæde sig over at kunne tage toget i Viby. Efter årelange tovtrækkerier står det klart, at stationen får sin egen elevator.

Staten har bevilliget 6,5 millioner kroner til en ny trappe og elevator, efter at Roskilde Kommune har sagt god for at ville betale samme beløb.

Dermed løber de forbedrende forhold op i 13 millioner kroner.

Roskilde Kommune kommer til at stå for byggeprojektet, selvom det egentlig er statens ansvar.

Med den nye elevator får kørestolsbrugere mulighed for at bruge tunnelen under banen. Mens trappen til stationen bliver bygget om.