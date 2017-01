Mekanik har stadig Otto Jensens interesse, og værkstedet i garagen bliver brugt flittigt. Foto: Jan Partoft

Viadukt Otto runder det 75. hjørne i god fart

Roskilde Avis - 31. januar 2017 kl. 10:15 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Mekanik, motorsport og børn. De tre punkter har været en stor del af Otto Jensen liv, som får 75 år på bagen fredag 10. februar.

Mange mennesker kender Otto Jensen fra Fritidsklubben Viadukten på Præstemarksvej, hvor det især har været de mange racertalenter som Jan og Kevin Magnussen, Jason Watt og Dennis Lind, der har lært de grundlæggende færdigheder i stedets gokarts, der er løbet med opmærksomheden.

- Det er nok meget naturligt, at det er dem, der har fået opmærksomheden i pressen, siger Otto Jensen.

- Men for mig har Viadukten været meget mere end gokart.

- Stedet har heste, kaniner, et svømmebassin med en lang rutsjebane og vi har været på et utal af ture og udflugter. Jeg har lavet meget andet med børnene.

Otto Jensen har været flittig til at lave scrapbøger om tiden i Viadukten, og i dem kan man se billeder, avisklip og breve, der alle fortæller om livet på stedet.

- Jeg får stadig breve fra folk, der har gået i Viadukten i min tid, hvor de fortæller om, hvad tiden har betydet for dem, siger Otto Jensen.

Han har også nået at lære mange børn at kende, da han begyndte i fritidsklubben i 1970 og han gik på pension fra stedet i 2007.

- Årsagen til jeg begyndte på stedet var egentlig at jeg havde lavet en racerbil til min datter, og det fik mig til at tænke på, om det ikke var noget, de kunne have glæde af i Viadukten, sig Otto Jensen.

- Det førte til, at jeg fik et skur stillet til rådighed i klubben, hvor vi kunne gå og rode med gokarts.

De firehjulede racere blev hurtigt mere populære end knallerterne i klubben, og efterhånden som Otto Jensen fik tiltusket fyraftens asfalt til banen, blev den til en regulær gokartbane.

Otto Jensen blev fastansat i Viadukten i slutningen af 1971. I 1974 blev han spurgt, om han ville være leder af stedet. I første omgang sagde han nej tak, alligevel endte det med, at han tog mod tilbuddet.

- Jeg havde jo kun en uddannelse om automekaniker, så jeg begyndte på ungdomsklubseminariet om aftenen. Efter tre år havde jeg fået uddannelsen. I den periode så familien ikke meget til mig, siger han.

Volvo ved Ringen

Årsagen til at Otto Jensen kom til Roskilde skal findes helt tilbage i hans ungdom, hvor han forelskede sig i en pige fra byen. Det var mens han aftjente sin værnepligt i flyvevåbnet, og han boede i Holbæk.

- Jeg lærte Elsie at kende i slutningen af min værnepligt i 1963, da jeg var færdig som soldat, flyttede vi til Vejle, hvor Elsie havde fået job som lægesekretær på syghuset, og jeg som mekaniker, siger han.

- Elsie havde fået bolig ved sygehuset og jeg flyttede ind på campingpladsen. Der gik nu ikke så lang tid, før hun flyttede ind i teltet.

Tiden i Vejle varede dog kun kort tid, og parret flyttede til Roskilde i 1964.

- Jeg fik et godt job hos Erik Bagge, der havde et Volvo-værksted lige ved Roskilde Ring, fortæller Otto Jensen.

- Her var der tilskuerpladser på taget af nogle af bygningerne, som man kunne se racerløb fra.

- Samtidig fik jeg til opgave at reparere nogle af racerbilerne, som var i garage lige ved siden af. Dengang var der mange svenske kørere med, og de fleste kørte Volvo.

- Her blev jeg selv interesseret i racersporten.

Genoplivet race

Interessen for racerløb og Roskilde Ring har Otto Jensen bevaret, og da han gik på pension, gik han i gang med at genoplive Roskilde Ring. Det skete sammen med historikeren Christian Møller Jensen.

- Vi havde en ide om at det skal være muligt at opleve stemingen på den historiske Roskilde Ring via tablets eller smartphones ved at markere de historiske steder med nogle sten, hvor man kunne læse om stedet og Ringen, siger Otto Jensen.

- Nu er projektet godt i gang, og der er også kommet et årligt historisk motortræf i Ringen på grundlovsdag 5. juni.

Otto Jensen er i gang med endnu et projekt til parken Roskilde Ring. Han skal bygge et par racerbiler til legepladsen, hvor man med hjælp af et par smartphones eller tabletcomputere kan køre race mod hinanden på den historiske bane.

75-års dagen bliver fejret i Roskilde Ring eller mere præcist på Hotel Scandic på selve dagen fredag 10. februar fra klokken 15 til 17.

- Jeg håber, der kommer mange, der har gået i Viadukten, siger Otto Jensen.

- I hvert fald har jeg alle de mange scrapbøger med, så folk kan se i dem.