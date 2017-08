Venstrefløjsparti kritiserer S-borgmester for samarbejde med de borgerlige: Enhedslisten ude af Roskildes budget

- For os at se er der tale om en helt uacceptabel forskelsbehandling mellem de borgerlige og os. Vi bliver stillet over for helt andre og helt 'uspiselige' betingelser i forhold til dem, siger Henrik Stougaard.

- Derfor må vi tolke situationen sådan, at borgmesteren og Socialdemokratiet har foretrukket et samarbejde med de borgerlige fremfor os, der jo faktisk har været med til at sørge for hendes flertal og valg til borgmester, fremhæver Henrik Stougaard.

Ifølge Enhedslisten er det budget, som de resterende partier nu lægger op til, samtidig alt for uambitiøst, når det gælder om at gøre en indsats for at opnå et bedre miljø.