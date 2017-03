Venlig tyv kom forbi hjemmets hund

Tyven kom ind ved at bryde et stort vindue fra havesiden op. Herfra kunne den langfingrede gå rundt i hele huset. Vedkommende valgte dog kun at gå ind i soveværelset for at gennemsøge skufferne. Herfra tog tyven mindst en halskæde og muligvis flere smykker. Efter at have søgt efter værdier, lukkede tyven pænt alle skufferne igen og forsvandt herefter via det åbne vindue.