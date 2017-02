Vejchef og kommunen:Ser på livsfarlige spøgelsesbilister

Roskildes chef for Park og Vej Ivan Hyllested har nu bedt folk i sin afdeling om at undersøge problemet med de livsfarlige spøgelsesbilister i Allehelgensgade og andre steder i byen.

Roskilde Avis beskrev for en uge siden om, hvordan flere biler på kun få minutter kørte mod færdselsretningen fra Borchsgade og op mod Jernbanegade. Her er det kun tilladt for busser og cyklister at køre i denne retning.

Problemet i Allehelgensgade er blandt andet, at der kun er et skilt med indkørsel forbudt for biler på hjørnet ved Borchsgade. Det sidder så langt inde ved plejehjemmet, at det er meget let at overse.