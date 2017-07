Vandal sluppet fri igen

Ballademageren fra Sønderborg har atter været på spil i Roskilde. Den 38-årige mand blev ellers indlagt på en psykisk afdeling i sidste uge, fordi politiet vurderede, at han havde psykiske problemer, efter at han havde generet forskellige i Roskilde torsdag formiddag.

En person havde spraymalet på nogle skure. Politiet kørte til stedet og anholdt den 38-årige for sjette gang indenfor kort tid, og han er nu sigtet for hærværket.

I forbindelse med anholdelsen opførte han sig provokerende over for politiet, og han blev derfor også sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Manden blev løsladt først på natten og udover en sigtelse for hærværk og ordensbekendtgørelsen, vil han formentlig også blive præsenteret for et erstatningskrav, for at fjerne det malede igen.