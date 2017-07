Sikre skoleveje og bedre cykelstier står øverst på Venstres ønskeliste til Roskildes budget for 2018. (Arkivfoto: Erling J.)

V-ønsker til Roskildes budget for 2018: Skoleveje og cykelstier

- Roskilde må bruge flere penge på at skabe sikre skoleveje og ordentlige cykelstier samt fortove. Gennem mange år er det et område, der er blevet forsømt i kommunens budgetter.

Sådan siger lederen af Venstre i Roskilde Byråd Bent Jørgensen, før de politiske partier nu efter sommerferien skal til at diskutere og besluttet budgettet for det kommende år i 2018.

- I øjeblikket har kommunen kun et anlægsbudget på 175 millioner kroner om året. Men hvis vi bare skal vedligeholde standarden nogenlund, koster det 225 mio., har forvaltningen beregnet.

- Nu er de store prestigebyggerier som p-hus og ny svømmehal sat i gang, og det er for sent at ændre. Men derefter vil vi gerne bruge flere penge på disse almindelige ting med veje, cykelstier og fortove, der betyder så meget for mange borgere rundt om i kommunen, forklarer Venstres leder i Roskilde.

- De ekstra 50 millioner kroner til nødvendige anlæg kan vi nemt finde med lidt sparsommelighed på det store driftsbudget, mener han.

Ønsker bredt forlig

Det budget for 2018, som Roskilde Byråd nu skal vedtage i august og september, er det sidste før valget i november 2017. Dermed er det også sidste chance for partierne til at markere sig på den ene eller anden måde.

Med 9 pladser i byrådet er Venstre det største oppositionsparti, men står overfor et rødt flertal bestående af S-SF-R-El, der kan mønstre 18 ud af byrådets 31 medlemmer.

Borgmester Joy Mogensen og hendes store socialdemokratiske gruppe med 13 mandater har i den forløbne periode også gennemført flere store beslutninger om f.eks. svømmehal og et nyt Stændertorv med et lille flertal på 16 sammen med de tre enmands-pariter, SF, R og K.

- Den situation er vi selvfølgelig helt klar over. Derfor går vi efter at være med i et bredt forlig. Så kan vi ikke få alle vores forslag igennem, men hvis man vil tage hensyn til nogle af vore ønsker, er Venstre også indstillet på at gå ind i et bredt forlig, siger Bent Jørgensen.

