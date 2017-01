Den tidligere FCR-formand Lars-Chr. Brask var meget kritisk overfor planen om et nyt stadion i Rådmandshaven. (Foto: Erling J.)

V-mindretal mod hastværk med stadion: Brask blev bekymret

Roskilde Avis - 25. januar 2017 kl. 20:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres Lars-Chr. Brask, der en kort overgang selv nåede at være formand for FC Roskilde, var en af de markante kritikere mod et hurtigt byggeri af et nyt stadion i Rådmandshaven, som flertallet efter hans mening besluttede.

- Heldigvis har vi i vores parti højt til loftet og plads til personlige holdninger, og jeg har en række bekymringer over dette projekt, forklarede han.

- Nu er jeg i byrådet for at varetage alle borgernes interesse. Derfor kan jeg ikke bare se på, hvis man vedtager noget, så kommunen afleverer store værdier til en professionel sportsklub, der stort set er ejet af en person.

- Jeg mener, at vi ikke skal give efter for pression og hastværk i denne sag, hvor der mangler svar på så mange vigtige spørgsmål. Måske ender jeg med at gå ind for et nyt stadion til sidst, men vi skal først undersøge det langt grundigere, mente Lars-Chr. Brask.

Partifællen Annie Larsen mente heller ikke, at det nuværende projekt er særligt visionært:

- Sagen er grebet helt forkert an, fordi det er en privat fodboldklub, der har lavet det nuværende oplæg sammen med et entreprenør-firma. Vi burde have startet med, hvad Roskilde har brug for.

- Et af de store problemer bliver mangel på parkerings-pladser her midt i byen. I forvejen fylder de, der arbejde i centrum, kapaciteten og kan dårligt få plads til deres bil i dette område. Meget må først afklares, før det kan blive til noget, mente hun.

Snoreklipperi

Lederen for Dansk Folkeparti i Roskilde Byråd, Merete Dea Larsen, understregede, at hun ikke er imod et nyt stadion i Rådmandshaven:

- Men først må vi da undersøge, om der overhovedet er behov for det. Vi skal også se på, om det ville ligge bedre et andet sted i kommunen, sagde hun.

DF-lederen kritiserede flertallet - og specielt socialdemokraterne - for at ville haste Hyldigs projekt om et nyt stadion igennem:

- De ønsker åbenbart at få klippet endnu et rød snor over før efterårets kommunevalg, konkluderede hun.

tk