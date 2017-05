Ustyrlig mandagsbrandert

Natten mellem mandag og tirsdag blev det bare for meget for en 18-årig mand fra Hvalsø. Han havde indtaget den mængde alkohol, der satte ham i balladehumør.

Nu kan den 18-årige regne med at få en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og for at have fornærmet politiet.