Unge smadrede biler i Roskilde

Tre unge mænd fordrev natten til søndag tiden med at smadre biler og en enkelt cykel i Store Gråbrødrestræde og i Hersegade. Klokken 06.10 søndag morgen fik politiet fat i synderne, der viste sig at være en 23-årig, en 18-årig og en 17-årig mand, der alle kommer fra Hedehusene. De kan nu se frem til en bøde for deres adfærd og formentlig også et erstatningskrav for de ødelagte ting, melder politiet.