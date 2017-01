Unge røvede Dagli'Brugsen

Vidner beskrev røveriet så godt, at politiets efterforskning hurtigt førte til røvernes gemmested.

Allerede 20 minutter senere var de to drenge anholdt og kørt til politistationen i Roskilde.

Da politiet nåede frem til gerningsmændene var de to unge ved at gøre byttet op. Derfor bliver de begge sigtet for røveriet, da de har været to om at planlægge det, fortæller vagtchef Michael From.