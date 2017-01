Når de unge har deltaget i projektet har de også bestået det kursus, der kan få dem ind på uddannelsen som brandmand.

Unge flyver fra reden efter 12 uger på Roskilde Brandstation

Roskilde Avis - 19. januar 2017 kl. 06:32 Af Anette Gundlach

Unge vokser på bare 12 uger fra at være usikre og sløve til at have mod på fremtiden, når de er med i Ildfugleprojektet på Roskilde Brandstation.

Det første hold unge gik i gang i starten af 2016, og siden da har fem hold med unge fra18 til 25-år gennemført projektet. Efter 12 uger på brandstationen er mere end hver tredje - eller helt nøjagtigt 36 procent kommet i job eller i uddannelse.

Fire af dem har besluttet sig for at uddanne sig videre som brandmænd, så de kan fortsætte deres gang i beredskabet.

Fysik og snakke

Det er fysiske strabadser og tid til at snakke fremtidsplaner, der er noget af det, der hjælper dem videre i livet.

De unge er visiteret af Roskilde Kommune, og de er egentlig vurderet til ikke at være uddannelses- og jobparate i de kommende tre år.

Men den vurdering bliver der lavet om på, når de møder brandmændene.

Engelske ildfugle

Beredskabsassistent Kenneth Johansen fik ideen til Ildfuglene, da han var på tur til England sammen med et hold brandkadetter i efteråret 2015, hvor han så et lignende projekt.

Han syntes, ideen var så god, at han mente, den også skulle være i Roskilde. Han kontaktede derfor kommunen og fik ja til projektet i starten af 2016.

Indtil videre har projektet fået en bevilling på fire år. Kravet er, at 30 procent af de unge kommer videre, men allerede når tre unge i løbet af året er kommet videre i livet, kan det betale sig for kommunen, fortæller Kenneth Johansen.

Færdig efter to timer

De første tre uger med brandmændene møder de unge kun to timer om dagen, der først begynder klokken 10.

- Det er hårdt for dem at møde på det tidspunkt, det er tidligt for dem. Og to timer er rigtig meget. Typisk dukker kun halvdelen op på tredjedagen, fordi de er trætte og udmattede, siger Kenneth Johansen.

Efter de første tre uger bliver timetallet sat op til seks timer, fordi de nu allerede har fået puttet selvtillid i rygsækken.

De har på det tidspunkt allerede bestået både et brandbekæmpnings- og et førstehjælpskursus, deltaget i forhindringsløb og meget andet.

- Hver gang de klarer en ny ting, er det en succes for dem. Det er de nemlig ikke vant til. Pludselig ser de, at de kan, og det giver dem det mod på fremtiden, som de har manglet, siger Kenneth Johansen.

I løbet af de 12 uger kommer de unge også i praktik i en virksomhed, og de får lov til at lave socialt arbejde.

8 ud af 10 unge gennemfører alle 12 uger. Hver tredje er derefter klar til at komme videre, mens andre får lov til at få en tur mere på holdet, atter andre har brug for lidt længere tid, før de er klar til job eller uddannelse.

Andre fordele er, at de unge får et netværk og mærker, at de ikke er alene om de problemer, de har.

Flere af de unge kommer tilbage til brandstationen, når Ildfugleprojektet er omme.

- De kommer forbi til en kop kaffe, en snak og et råd, når de har brug for det, siger Kenneth Johansen. Han er glad for at have været med til at få projektet til Roskilde og måske senere bredt ud til resten af Danmark.

- Jeg bliver glad, når jeg mærker, vi kan gøre en forskel, og det er dejligt, når det lykkedes for de unge.