Ulovligt køb på nettet

Selv om det er nemt at købe ind via internettet, er det ikke alt, som det er lovligt at købe. Det har en 54-årig mand erfaret, da hans indkøb fra Kina blev konfiskeret af tolderne. I pakken, som han havde bestilt, var der en totenschlæger. Nu skal han i Retten i Roskilde på tirsdag, hvor han er tiltalt for at have forsøgt at indføre slagvåbenet.