Indkøbsbussen er et af ugens højdepunkter for mange ældre beboere i Roskilde. (Foto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Udvalgsformand vil skaffe penge til: Ekstra indkøbsbus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalgsformand vil skaffe penge til: Ekstra indkøbsbus

Roskilde Avis - 03. marts 2017 kl. 00:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov vil nu sammen med de øvrige partier finde penge til en ekstra indkøbsbus i Roskilde.

Tidligere var der også to, men efter at den ene gik i stykker, har der et stykke tid kun været en, som skulle klare behovet både i centrum og Jyllinge.

Indkøbsbussen er blevet en stor succes i Roskilde, ikke mindst takket være den energiske organisator Ruth Baden Ekelund.

For mange ældre er den et højdepunkt i ugen, når de bliver samlet op hjemme og kørt til RO's Torv. Her giver Føtex wienerbrød, og de får lov til at sidde hos Burger King, hvor de også kan købe både mad og kaffe, mens de får talt med andre mennesker.

En betingelse, for at udvalget vil bevilge pengene til den ekstra indkøbsbus, er dog, at den også skal køre for beboere i den sydelige del af kommunen.

Ruth Baden, som længe har arbejdet hårdt for at skaffe bussen til at klare det store behov, er meget tilfreds med, at det nu endelig lykkes.