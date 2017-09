Udstilling udfordrer kunstens værdi

De deltagende kunstnere bruger blandt andet Thorvaldsen og kunstnergruppen TOVES til at reflektere over kunstens værdi.

Udstillingen viser datidens merchandise fra dengang, den internationale danske kunster Bertel Thorvaldsen og hans værker blev anset for dannende og oplysende. Den opfattelse af kunst er under forandring i dag, hvor alle - også på udstillingen - kan blive kunstnere selv.

Goodiepal sætter udstillingens tema på spidsen med et værk, der blev solgt for 250 kr., men samtidig indeholdt en femhundredeseddel.

'Her kan det med andre ord slet ikke betale sig at være kunstner, mens der er meget at vinde for alle andre - og for samfundet som helhed', skriver Museet for Samtidskunst i en foromtale af udstillingen, der vises frem til 22. december.