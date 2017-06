Udmærkelse til operachef

Operachef Claus Lynge fra Opera Hedeland, har fået tildelt Rotarys udmærkelse som 'Paul Harris Fellow'. Han er blandt 100 ikke-rotarianere, som rotaryklubber i hele Danmark har givet PHF-udmærkelsen for deres særlige indsats lokalt i anledning af hundredåret for oprettelsen af The Rotary Foundation. Operachefen var udvalgt som PHF-modtager af Danmarks digitale rotaryklub, Rotary E-Club One of Denmark. Overrækkelsen af PHF-udmærkelsen skete i forbindelse med præsidentskiftet i Rotary E-Club One of Denmark, hvor Henrik Stirø-Larsen afløste Poul Erik Hansen, begge Jyllinge. På billedet er det Claus Lynge til venstre og klubpræsident Henrik Stirø-Larsen.