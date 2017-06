(Foto: Anette Gundlach)

Udlændinge i politiets søgelys

Roskilde Avis - 29. juni 2017 kl. 11:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiets arbejde på festivalen gav i løbet af onsdagen anledning til tre sager, hvor udlændinge var indblandet.

Tidligt om morgenen bemærkede politifolkene en kvinde, der gik rundt og samlede ting op på campingområdet. Da hun blev bedt om at identificere sig, nægtede hun. Derfor blev hun anholdt. Det viste sig at være en 32-årig kvinde fra Rumænien. Kvinden havde ikke samlet noget op, som andre ville savne, men kvindens adfærd gjorde, at festivalens folk klippede hendes armbånd.

Ved 13-tiden bad nogle af festivalvagterne politiet om hjælp, da de havde en mand ved indgangen, som måske havde et falsk armbånd. Det var en 19-årig mand fra Rumænien. Hans armbånd var ægte, men til gengæld var han eftersøgt af Københavns Politi, da han skulle have resultatet vide af en dom for tiggeri. Det blev klaret af det lokale politi. Den 19-årige var også i besiddelse af en smule hash. Den blev beslaglagt og manden fik en bøde.

Kort før klokken 23 fik politiet en melding om en mand, der forsøgte at sælge billetter ved indgangen. Det viste sig at være en 18-årig mand fra Chile. Billetterne havde han købt i udlandet. I første omgang blev den 18-årige anholdt, da han er mistænkt for bedrageri. Politiet er nu ved at undersøge om billetterne er ægte.

