Tyvetogt i Gundsømagle

Flere familier i Gundsømagle havde besøg af ubudne gæster i weekenden. Tyvene begik indbrud i Dysseparken, Fiskergårdsvej og Ørebjergvej, men flere indbrud bliver muligvis meldt, når beboerne kommer hjem igen. Gerningsmændene kom ind ved at bryde en terrassedør eller et vindue op til boligerne. Herefter blev skuffer og skabe rodet igennem for værdigenstande. En enkelt beboer fik en af tyvene på video, her var det muligt at se vedkommende på et af værelserne. Tyvene stak blandt andet af med computere, smykker og telefoner