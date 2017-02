Tyve på kødrov i Roskilde

Politiet fandt tirsdag aften stjålne varer til en værdi af cirka 7.000 kroner fra en forretning i Roskilde. Bilen var blevet stoppet, efter den var kørt over for rødt. I første omgang havde politiet ikke opdaget tyvekosterne, da man havde taget chaufføren, en 36-årig mand, med på politistationen, da han var påvirket af spiritus. Senere da nogle politifolk skulle flytte bilen, der holdt i vejen for trafikken, opdagede de, at der lå 35 culottestege i bagagerummet, et tv og tre pakker frosne hummere. De varer kunne chaufføren ikke gøre rede for.