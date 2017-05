Se billedserie Anni og mange andre gåbesværede er ofte tvunget til at køre eller gå lange omveje, fordi de ikke kan komme op og ned ad fortorve, veje og cykelstier i Roskilde Foto: Per Rudkjøbing

Tvinges til livsfarlige omveje

Roskilde Avis - 24. maj 2017

Tonstunge lastbiler gungrer gennem krydset Østre Ringvej og Københavnsvej, mens små vævre personbiler smutter over vejen.

Det samme gør Anni Idorn Frølich på sin handiscooter. Hun tager et lille flyvehop ned fra fortorvet, kører raskt ud i fodgængerfeltet, som hun dog forlader midt på vejen, hvor hun svinger til højre om trafiklyset.

En traktor med to lange anhængere venter tålmodigt på, at den lille kvinde kommer helskindet frem.

Hun skynder sig igen ind på de hvide fodgængerstriber og er kort efter sikkert på den anden side af Østre Ringvej.

Annie Idorn Frølich ånder lettet op. Nu er hun gennem det værste kryds, som hun ruller igennem seks gange om ugen, når hun skal frem og tilbage mellem hjemmet på Sankt Jørgensbjerg og træningscentret på Københavnsvej, hvor hun er nødt til at komme for at holde kroppen fit.

Hun forklarer, at grunden til, hun svinger udenom lyskurven og ud i krydset i stedet for at blive i fodgængerfeltet er, at kanten til hellen er så høj, at hun har siddet fast midt på vejen. Hun kunne hverken komme over kanten eller bakke væk, fordi krydset var fuldt af biler.

Den chokerende oplevelse sidder dybt i hende, og hun tør ikke forsøge sig frem igen.

Nyhandicappet på vej

Anni Idorn Frølich har været afhængig af sin lille scooter i et års tid. Hun elsker, at hun stadig kan klare sig selv, selvom hun blev ramt af sygdommen parkinson for 10 år siden.

For et år siden valgte hun at opgive sin bil til fordel for scooteren, da det store køretøj var for farligt i hendes hænder, da hun trods stærk medicin, laver ufrivillige bevægelser.

Men Roskildes veje og fortorve er en udfordring for den 69-årige kvinde.

Manglende op- og nedkørsler gør, at hun er tvunget til at køre lange omveje for at komme rundt.

- Problemet er, at jeg jo kan klare mig ganske godt, men der er andre, der kommer rundt med kørestol eller rollator. For dem er det endnu sværere at komme rundt, smiler hun fra scooteren.

- Det tager noget af glæden fra en, når man egentlig gerne vil klare sig selv. Det bliver man jo også stærkere af, og på den måde kan kommunen spare penge i længere tid, siger Anni Idorn Frølich.

Et andet problem ved de mange omveje er, at når man ligesom Anni har parkinsons, så mister man hurtigere overblikket. Og overblik har man brug for, når man skal finde og huske de handicapvenlige veje i Roskilde.

Ad snirklede omveje

Anni Idorn Frølich har kontaktet Roskilde Avis for at vise, hvor slemt det står til for dårligt gående rundt omkring i Roskilde.

Avisen følger derfor i hendes hjulspor fra træningscentret på Københavnsvej til Røde Port.

Hun starter den lille scooter, som hun kalder for mors bil. Hun kører på fortorvet ad Københavnsvej og vil egentlig gerne hen på den anden side af vejen, hvor hun kan køre på cykelstien i den rigtige retning.

Men nedkørslen på den ene side af fortorvet er så stejl, at Anni er bange for at falde på næsen, hvis hun tager den. På den anden side er der slet ikke nogen nedkørsel, så det vil give et ordentligt bump i ryggen, at køre ud over fortorvet. Og igen er der risiko for, at hun vælter med scooteren.

- Der er mange dårligt gående, der har meget ondt i ryggen. De kan slet ikke klare denne tur uden store smerter længe efter, forklarer hun.

Anni må derfor køre tilbage for i stedet at tage det store kryds ved Østre Ringvej og Københavnsvej, hvor hun er nødt til at køre udenom fodgængerstriberne.

Hver gang hun tager turen håber hun for det første på, at hun ikke bliver kørt ned og for det andet på, at hun ikke får en bøde for ulovlig kørsel.

Vel ovre Østre Ringvej, krydser hun Københavnsvej, så hun endelig kan køre på cykelstien i den rigtige retning.

Ved RO's torv er der vejarbejde på fortorvet, hvilket betyder, at der holder biler på cykelstien, så hun skal ud på Københavnsvej, hvor der er dårligt overblik på grund af bilerne.

Mens vi kører på cykel og scooter, peger Anni igen og igen på, hvor der mangler opkørsler til cykler, barnevogne og elscootere.

Hun håber på, at kommunens folk husker at lave opkørsler, når de alligevel er ved at udbedre vejene rundt omkring i kommunen, så hun og andre dårligt gående kan køre eller gå uden at skulle ud på lange omveje.

Anni Idorn Frølich har cirke 4,5 kilometer til sit hjem fra træningscentret. Det tager hende omkring 45 minutter at komme frem. Scooteren kan køre 9 kilometer i timen.

Med handicapvenlige veje burde det kun tage den halve tid at nå frem.