Turister vilde med Roskilde: 30.000 flere sover i Roskilde

For turister der besøger Roskildeområdet er der ganske enkelt blevet mere at opleve, og sammenligner man overnatningstallene for Roskilde med tallene for Region Sjælland i den samme 12 måneders periode, så giver Roskildes stigning på 14 procent i overnatninger både region og landsresultat baghjul. Region Sjælland tegner sig til sammenligning for en fremgang på overnatninger på 3,5 procent og hele Danmark for procent, forklarer Vicedirektør i VisitRoskilde Mette Holmgren.