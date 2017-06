Truede sikkerhedsvagter

Utilfredsheden førte til at han truede med at trække en pistol. Det blev ved truslen, da den 21-årige i stedet for kørte fra stedet i høj fart. Festivalvagterne havde dog fået læst nummerpladen på bilen, så politiet havde let ved at finde frem til ham. Han er nu sigtet for trusler på livet.