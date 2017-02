Tricktyvebande i toget

Da hun var på vej ind i toget med cyklen spærrede en mand for hende og samtidig tog en anden mand fat i styret på cyklen for at hjælpe hende på plads. Samtidig fik hun et let skub bagfra. Da hun vendte sig om, stod der en mand og kiggede i et udslået turistkort. Da kvinden fik vendt sig igen, kunne hun se, at tasken i cykelkurven var blevet åbent.

Politiet fortæller at det er en typisk tricktyve fremgangsmåde, som kvinden med cyklen har været udsat for. Tyvene går ofte efter folk, der lige har brugt deres betalingskort i nærheden. Måske har de fået afluret pin-koden, mens betalingen skete. Rådet fra politiet er at man dækker over indtastningen, når man betaler. Har man været udsat for et tricktyveri eller forsøg, skal man ringe på telefon 114 med det samme. Så er chancen for at politiet kan finde tricktyvene større. Kvinden med cyklen fik først anmeldt episoden onsdag morgen.