Tricktyve spottet på RO's Torv

Folk i Roskilde er efterhånden blevet gode til at vurdere, om der er optræk til et tricktyveri. Tirsdag kort før middag var en 75-årig kvinde fra Roskilde ikke i tvivl, da hun blev passet op af en mand på RO's Torvs p-område. Manden kom hen til hende med en foldet kuvert i hånden, samtidig med at han spurgte hende på gebrokkent engelsk, om hun ville hjælpe ham. Hun var i færd med at lægge varer ind i bilen og havde sat sin taske ved fordøren.

Kvinden lagde mærke til at der samtidig kom en anden mand fra den modsatte side af bilen. Hun spurgte ham højlydt, hvad han ville. Det svarede han ikke på, men forsvandt fra stedet. I samme omgang havde den første mand ikke brug for hjælp alligevel og hastede væk fra stedet.

Kvinden anmeldte sagen som et forsøg på tricktyveri. De to mænd beskrives som romanske af udseende. Den første mand var cirka 50 år, 165-170 cm høj med en kraftig kropsbygning og kort sort hår, på overkroppen havde han en lyseblå skjorte. Den anden mand var 40 til 50 år, 170 til 175 cm høj med en fedladen kropsbygning. Han var klædt i en blå- og hvidternet skjorte og kakifarvede shorts.

Det lykkedes ikke for politiet at finde de to mænd. Har man set noget til dem, vil politiet gerne have et tip på telefon 114.