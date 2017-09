Tricktyve på Fælledvej

To udenlandske mænd blev opdaget da de var i gang med et tricktyveri på Fælledvej mod en ældre kvinde. Det mislykkedes, da en 72-årig mand bemærkede, at de to mænd var mistænkeligt tæt på kvinden. Han råbte op, og de to mænd forsvandt fra stedet. Bagefter fandt kvinden sit dankort liggende på jorden. Episoden fandt sted ved 13-tiden i nærheden af Solgården. De to mænd forsvandt i retning mod rundkørslen ved Helligkorsvej. Den ene bar på et indkøbsnet.