Tricktyve med kortet på bordet

Et ægtepar fra Korsør, der var på besøg i Roskilde torsdag eftermiddag, blev udsat for et klassisk tricktyveri trick. Det skete efter, at kvinden havde hævet penge i en automat ved Nordea i Algade. Bagefter var parret gået ind på Restaurant Wabiwabi, der ligger i nærheden. Her blev de kontaktet af to mænd, der bredte et stort Danmarkskort ud over deres bord, så det blev helt dækket, og manden spurgte om vej til et hospital i Århus. Ved den lejlighed forsvandt kvindens pung med de nyligt hævede kontanter og diverse kort.