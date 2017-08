Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Tricktyv med bold spiller igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tricktyv med bold spiller igen

Roskilde Avis - 15. august 2017 kl. 12:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tekst og foto: Jan Partoft

Politiet har mandag fået tre anmeldelser på tricktyveri, hvor en mand har ringet på døren og fortalt, at hans barnebarn var kommet til at skyde en bold ind i haven. Formålet med henvendelsen er en afledningsmanøvre, for mens haveejeren kigger efter bolden, kigger manden efter værdier i huset.

I to af anmeldelserne er det lykkedes for tricktyven at snuppe kontanter. Cirka klokken 11.30 var tyven i Baunehøjparken i Jyllinge, hvor han ringede på hos en 87-årig kvinde. Hun lukkede manden ind, og da han var væk, manglede der 1.000 kroner fra hendes pung.

En time senere klokken 11.30 blev der ringet på døren hos en 81-årig mand i boligområdet Havslunde i Himmelev. Mens den 81-årige ledte efter bolden, forsvandt der 1.600 kroner fra hans pung.

Havslunde var også stedet for den sidste anmeldelse. Den kom først ved 17-tiden, men den anmeldte episode fandt sted ved 11-tiden. Denne gang var det hos en 67-årig kvinde, der blev ringet på hos. Manden fortalte, at nogle piger havde kastet en bold ind i hendes have, og de ville hente den senere.

Kvinden havde tidligere læst om bold-tricket i avisen, så hun var skeptisk over for manden. Der kom heller ikke flere henvendelser om den mistede bold.

Politiet har kun fået en beskrivelse af tricktyven i Havslunde. Der er tale om en mand, som er dansk af udseende, 40-45 år, 180-185 cm høj, håret var kort og lyst. Han var klædt i en ternet skjorte og lyse bukser og i det ene tilfælde havde han en ternet kasket på hovedet. Beskrivelsen svarer til gerningsmanden i lignende sager, der fandt sted før sommerferien. Får man besøg af manden, skal man afvise ham og straks ringe til politiet.