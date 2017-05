Se billedserie (Arkivfoto: Erling J. Pedersen)

Tredje omgang på Ringen

Grundlovsdag bliver tredje omgang af Ringen Rundt en realitet. Her kan man se og høre veteranbiler og motorcykler i parken Roskilde Ring, der fra 1955 til 1968 var international racerbane.

Træffet blev oprindelig sat i værk for at fejre 60-året for det første løb på Roskilde Ring grundlovsdag 1955. Det var så stor en succes, at arrangørerne blev opfordret til at gentage det i 2016 og nu i 2017.

Køretøjerne, der kan deltage i træffet, skal være mindst 35 år gamle. Ved de to tidligere træf, har der været motorcykler og biler, der er gamle nok til at have kørt på banen eller stået på p-pladserne under løbene.

Ud over biler og motorcykler bliver der mulighed for at køre race på en Scalextric-model af Roskilde Ring, finde stumper til biler og mc'er og købe mad og drikke.

Hvis man selv har en bil eller mc, der skal deltage i træffet, kan man tilmelde sig via VisitRoskilde på www.visitroskilde.dk/ringen-rundt-2017-gdk1080066. Skal man bare ned og nyde syn og duft af de gamle køretøjer, gælder det om at møde op i Roskilde Ring mellem klokken 9 og 15 på grundlovsdag 5. juni.

