Per Hammerich som sig selv på H.C. Andersen bænken i Skomagergade. Eventyrforfatteren og hans værker er med, når han optræder om historiefortæller. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Tre eventyrlige personer fylder 70 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre eventyrlige personer fylder 70

Roskilde Avis - 22. juni 2017 kl. 00:48 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre personer er sammen om at dele den samme 70-års fødselsdag på lørdag 24. juni. Hovedpersonen er Per Hammerich. De to andre er hans alter egoer H. C. Andersen og julemanden Julius. Alle tre viser, hvor alsidig fødselaren er.

Alle tre er også lige gode til at fortælle historier. Behovet for at fortælle fik Per Hammerich, da han uden varsel blev ramt af tinitus.

- Det er en lille djævel, der sidder i øret. Når jeg fortæller historier, bliver han holdt på afstand.

Evnen til at fortælle historier har han opdyrket via sit engagement i amatørteater og hjulpet på vej af uddannelser i personaleudvikling.

- Da jeg var på besøg hos Roskilde Fortællerlaug, fandt jeg ud af, at fortælleren havde alle rollerne, så var man på hele tiden og styrede selv forestillingen.

Per Hammerichs barndom var på Ballerup Planteskole, som hans far ejede, og han har også en gartneruddannelse. Roskilde kom ind i hans liv, da han som 16-årig blev ven med den jævnaldrende Kurt Schwartz Larsen, der senere fik Vor Frue Autolakering.

- Når vi mødtes i weekenderne var det på skift i Ballerup og i Roskilde, siger Per Hammerich.

- Når vi var i Roskilde, var det Fjordvilla, Prindsen og Roskilde Ring, som trak. Dengang var der løb i weekenderne på Ringen.

Han flyttede til byen i begyndelsen af 1980'erne, da han var blevet enlig far. Via sit arbejde som assurandør i Hafina Hånd i Hånd kunne han få en lejlighed på Kongebakken. Siden har Roskilde været den faste base, selv når han har haft arbejde i Jylland.

Listen over Per Hammerichs gøremål er utrolig lang, og den rummer blandt andet flere ture på liggecykel til fordel for miljøet. Han kørte tre gange mellem Roskilde og Strasbourg under titlen Tour de Miljø i 1990'erne.