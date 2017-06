Tørt campingområde vender tilbage

Tæt på og tørt, det er kendetegnet for det campingområde, der vender tilbage til dette års Roskilde Festival. I mange år har et af de store campingområder lige syd for festivalpladsen været grusgrav. Nu har festivalen fået området retur til camping.

Campingområdet er da også et af dem der er helt tørre på det rådgivende ingeniørfirma Niras' mudderkort for 2017. Virksomheden har udgivet kortet til hver festival siden 2014. Oprindeligt var det en af Niras' folk, der fandt på kortet til eget brug for at finde et campingområde, hvor regnvand holdt sig fra teltbunden.