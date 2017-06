To døde i bilulykke

Lørdag først på eftermiddagen omkom to personer i en ulykke, da to biler kørte frontalt sammen på Køgevej ved Tjæreby. Ulykken skete sandsynligvis, fordi den ene bilist, en 60-årig mand fra Tyskland, fik et ildebefindende og kørte over i den modsatte kørebane. Her kørte han frontalt ind i en bil, der blev ført af en 50-årig mand fra Sjællands Odde. Med sig havde denne en 50-årig kvinde fra Solrød Strand, der døde i uheldet. Den 50-årige bilist blev bragt på Rigshospitalet, men var ikke til at redde. Med i bilen havde han en 22-årig mand fra Solrød Strand, der kun havde fået mindre skader. Den tyske bilist havde en 20- og en 61-årig med som passagerer. Personerne i denne bil kom kun lettere til skade. Vejen var spærret frem til klokken cirka 15.45.