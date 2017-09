To dage med menneskets bedste venner

Kombinationen af muligheden for at se de mange dyr og det gode vejr førte til at 23.031 løste billet til Dyrskuepladsen.

Hundeafdelingen bød på 600 tilmeldte hunde, men da man var velkommen til at tage sin egen hund med ind på pladsen, var der reelt flere af slagsen i løbet af de to dage. 23 specialraceforeninger havde stande og holdt bedømmelser. Dansk Kennelklub havde sammen med Store Hestedag sørget for at der var flere hundeshows at følge.