Artiklen: To 23-årige mænd efterlyst for åger og bedrageri

To 23-årige mænd efterlyst for åger og bedrageri

Politiet vil meget gerne have fat i de to 23-årige mænd fra Roskilde Mahmud Youssef El-Hazzah og Mohamad Ahmad.

De to er mistænkt for at have medvirket i en sag, hvor udsatte personer er blevet udsat for bedrageri og åger. Fredag 7. juni blev en 26-årig mand anholdt og varetægtsfængslet i samme sag. Sigtelserne mod ham indeholdt misbrug af andres Nem-ID, sundhedskort, pas og hævekort til køb af blandt andet mobiltelefoner og kontanthævninger. Retsmødet blev holdt for lukkede døre, så yderligere detaljer i sagen holder politiet tæt med.