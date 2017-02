Tissende mand faldt ned fra altan

En 38-årig mand faldt natten til søndag ud over kanten af en altan, da han var i færd med at tisse. Uheldet skete i Jyllinge. Politiet melder, at manden sandsynligvis var fuld, men at de ikke tog prøver fra manden. Da han ramte jorden to meter nede var han kortvarigt bevidstløs, men havde ellers ikke lidt overlast. Han blev indlagt til observation for hjernerystelse.