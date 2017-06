Se billedserie Tina Holmbom foran sin store nyrenoverede ejendom på hjørnet af Skomagergade og Karen Olsdatterstræde Foto: Kenn Thomsen

Tina Holbom er snart færdig restaurering: Glad at genoplive den fædrene gård

Roskilde Avis - 03. juni 2017

- For mig er det jo en fantastisk drøm på denne måde at kunne genoplive den fædrene gård, hvor både min far, min farfar samt hans brødre har levet og arbejdet.

Sådan fortæller Tina Holbom, der ejer forretningen Cream og hele den store ejendom med flere baghuse på hjørnet af Skomagergade og Karen Olsdatterstræde.

Efter at hun for et par år siden købte hele komplekset af sin mor og betalte sine søskende ud, har hun været i gang med en kæmpemæssig renovering, så der nu bliver fire forretninger og syv gode lejligheder lige midt i byen.

Hun bor selv i den ene af dem med en fantastisk udsigt fra sin store tagterrasse over til domkirken - og desværre også gymnasiets science-bygning i en mindre heldig farve.

- Jeg er glad for på denne måde atter at kunne være med til at skabe mere liv lige midt i byen, når beboerne efterhånden flytter ind i disse lejligheder. I snart mange år har ingen jo boet her, og det hele lå stille hen, når butikkerne var lukket, fortæller Tina Holmbom.

100 i gården

Hendes far Kaj Holmbom, der drev både isenkræmmer- og sportbutik på stedet, har fortalt om, hvordan næsten 100 mennesker levede og arbejdede her, da han var dreng tilbage i 1930'erne.

Dengang havde hans far isenkramforretningen, mens flere farbrødre drev både tømrer- og murerfirma fra de forskellige baghuse.

I baggården var der også små beboelser, hvor familier ofte med mange børn levede.

Tina Holmbom husker, at når hun som barn gik ud af bagdøren fra faderens sportsbutik i Karen Olsdatterstræde, kom hun lige ud i farmoderens have med æbletræer. Senere blev denne plet dog også inddraget i sportsforretningen.

Selv bor Tina Holmbom nu i en af de nyrenoverede lejligheder og har en stor terrasse oven på sportsbutikken.

- Jeg har sørget for, at alle de nye beboelser har altan eller balkon. Meningen er at skabe et liv her i gården, som jeg også ønsker at blive en del af, fortæller hun.

tk Blå bog

Tina Holbom er i dag 56 år og driver forretningen Cream med sengetøj og køkkenudstyr, glas osv. i Skomagergade 28.

Hun ud af en kendt gammel handelsfamilie i Roskilde.

Hendes farfar Albert og faderen Kai har drevet isenkram-forretning og senere også sportsbutik i Skomagergade og Karen Olsdatterstræde.

Hendes mor Birte Holmbom havde sengetøjsforretningen Schmeltz Eftf. på Stændertorvet, hvor der nu findes en taske- og læderforretning med samme navn, ejet af familien Flensborg.

Schmeltz var Roskildes store velgører, der i slutningen af 1800-tallet bl.a. skænkede byen det røde rådhus på og springvandet på Stændertorvet samt Byparken.

Hans forretning blev overtaget af førstemanden Andersen, der senere gav den videre til Holmbom-familien.

Tina Holmbom åbnede i 2003 sin egen lille forretning Cream med sengetøj i Algade.

Da lokalerne i familiens ejendom i Skomagergade 28 blev ledige i 2008, flyttede hun butikken dertil og udvidede i 2012 med køkkentøj, glas og gourmet-udstyr på 1. sal.

Efter den seneste ombygning er forretningen nu også udvidet i stueetagen, så det er blevet langt lettere at finde rundt.

Butikker og boliger

Tina Holbom overtog for et par år siden den store familieejendom, der går lige fra Matas i Skomagergade og rundt om hjørnet i Karen Olsdatterstræde helt hen til og med Friluftsland.

Nu er hun snart færdig med at istandsætte den store ejendom, der også omfatter adskillige baghuset inde i gården.

Her bliver nu fire forskellige forretninger og syv gode lejligheder.