Erhvervsforum og andre private firmaer får nu ikke længere mulighed for at udføre erhvervsfremme og turisme i Roskilde. Opgaven skal tilbage i kommunen besluttede et tilfældigt og overraskende flertal bestående af Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti. (Arkivfoto: Erling J.)

Tilfældigt flertal med V, DF og EL: Turisme og erhverv skal tilbage til kommunen

Roskilde Avis - 15. juni 2017 kl. 04:18 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opgaven med erhvervsfremme og turisme for Roskilde skal ikke længere udføres af en privat aktør, som Erhvervsforum har gjort i de sidste fire år. Den overtages nu af kommunen selv fra nytår.

Den overraskende beslutning blev truffet på byrådets møde onsdag aften af et pludseligt og tilfældigt flertal, bestående af Venstre og Dansk Folkeparti samt Enhedslisten, der havde stillet forslaget.

For stemte de kun 15 medlemmer fra disse tre partier, som pludslig havde flertal overfor 14 medlemmer fra S, R og K, selv om byrådet har 31 medlemmer.

To var nemlig fraværende. Birgit Pedersen (SF) havde forladt mødet, mens borgmester Joy Mogensen (S) var inhabil. Hun var derfor sat udenfor døren, fordi hun er kæreste med Jens Müller, der er direktør for Erhvervsforum, som har haft kontrakt på opgaven med turisme og erhvervsfremme siden sidste valg.

Som oplæg til byrådet havde Erhvervsudvalgets flertal foreslået, at turisme- og erhvervsarbejdet atter skulle sendes i udbud i en ny periode på fire år fra nytår til en samlet pris på godt 3 millioner.

Venstre havde et ændringsforslag om, at kommunen selv skulle overtage den del, der handler om erhvervsfremme, Overfor det foreslog Socialdemokratiet så, at denne opgave stadig skulle sendes i udbud, og kommunen så skulle give et kontrolbud.

Enhedslisten foreslog, at kommunen skulle hjemtage både erhvervsfremme samt turisme, og det besluttede Venstre samt Dansk Folkeparti så pludselig at stemme for.

Mod idelogien

Venstres leder i byrådet Bent Jørgensen erkendte, at det var helt imod partiets liberale idelogi med hjemtagelser til kommunen. Men han mente ikke, at den hidtidige indsats havde været god nok, specielt på erhvervsområdet.

- I en rapport siger Erhvervsforum selv, at der ikke er bevilget penge nok til dette arbejde, når vi sammenligner med andre byer af samme størrelse. Derfor har vi foreslået at give en million ekstra til området. Men da det blev stemt ned, foreslår vi så i stedet en omorganisering indenfor kommunen, når den hidtidige aktør ikke mener at kunne klare opgaven tilfredsstillende.

Lars-Chr. Brask (V) henviste til, at Roskildes erhvervsklima blev vurderet dårligt i flere undersøgelser, så der var brug for at forbedre indsatsen på dette område med andre initiativer.

Jeppe Trolle (R) undrede sig over Venstres forslag:

- Hvis problemet er for få penge til at udføre arbejdet - og ikke den private operatør, der nu står for det - hvorfor vil I så hente opgaven tilbage i kommunen?

Mærkelig udvikling

Formanden for Erhvervsudvalget Lars Lindskov (K) var meget overrasket over forslaget fra Venstre.

- Jeg synes, det er en meget mærkelig udvikling, hvis Roskilde nu begynder at hjemtage disse opgaver, som vi for fire år siden udliciterede til private. Erhvervsforum har i de sidste fire år bevist, at de kunne opføre opgaven både bedre og billigere end den tidligere organisation ZBC.

- Sidste efterår prøvede Roskilde Handel og Erhvervsforum at opbygge en fælles overbygning til markedsføring af Roskilde som turist- og erhvervsby med støtte fra kommunen. Men det faldt på manglende politisk opbygning her i byrådet, og nu skal vi undgå at lave flere fejl, argumenterede han.

Slut med inhabilitet

Henrik Stougaard (El) mente for, at det ville hænge fint sammen, hvis kommunen overtog begge opgaver, der også har stor forbindelse til kulturlivet.

Men den erfarne venstrefløjsleder var alligevel bagefter overrasket over, at han pludselig fik vedtaget forslaget om 'genkommunalisering' med stemmer fra de to borgerlige partier V og DF. Han ville hellere have forhandlet med Socialdemokratiet om en anden løsning, men det nåede de ikke.

Den overraskende beslutning betyder sikkert, at kommunen skal oprette en hel ny afdeling for at klare de to nye opgaver, som den nuværende erhvervsafdeling ikke umiddelbart er gearet til.

Samtidig betyder det, at borgmester Joy Mogensen i fremtiden ikke får nogen problemer med inhabilitet, når hendes kærestes virksomhed ikke længere har nogen opgaver for kommunen.