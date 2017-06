Send til din ven. X Artiklen: Taxichauffører vil ikke have roskildensere med - Det er ikke i orden, siger taxiformand Ole Palsberg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Taxichauffører vil ikke have roskildensere med - Det er ikke i orden, siger taxiformand Ole Palsberg

Roskilde Avis - 30. juni 2017 kl. 15:10 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natten til fredag, da regnen silede ned over Roskilde, forsøgte flere af festivaldeltagerne at komme hurtigt hjem ved at praje en taxa.

Flere blev dog noget slukørede, når nogle taxichaufførerne nægtede at tage dem med, fordi de blot skulle fragtes til et sted i Roskilde. I stedet lugtede disse chauffører sandsynligvis penge og foretrak at tage ud på længere ture.

Mange af de hjemadhungrende måtte derfor efter timers venten bide i det sure æble og træde den lange og våde vej hjem.

- Det er slet ikke i orden. En taxi skal tage kunderne med og køre dem derhen, hvor de vil, siger taxiformand Ole Palsberg. Han har indskærpet overfor chaufførerne, at de ikke må vælge og vrage blandt kunderne.

- Afvisningerne foregår desværre en gang i mellem, og vi tager fat i chaufførerne, hvis vi ved, hvem de er, siger Ole Palsberg.

- Men vi er nødt til at have deres registreringsnummer for at finde dem. Nummeret kan man finde på det grønne skilt bag på taxien.

Han forstår, at folk bliver ærgerlige, når taxichauffører vælger dem fra, og han mener det er dårlig reklame for Dantaxi. Derfor vil han også meget gerne slå ned på chaufførerne, der nægter at tage roskildefolk med.

Hjælp udefra

Når Danmarks største musikbegivenhed løber af stabelen får Dantaxi Roskilde hjælp fra kollegaerne fra Dantaxi i Køge og København. På den måde kan de samle 900 taxier, der dog også skal klare deres sædvanlige pligter.

Ole Palsberg er derfor ikke sikker på, at chaufførerne, der nægtede at tage roskildepassagerer med var lokale.

Han fortæller, at chaufførerne har haft vanvittigt travlt under dette års festival i forhold til andre år.

- Det er som om, at mange flere har villet sove hjemme i år end tidligere