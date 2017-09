Arkivfoto: Erling J. Pedersen

Tak Preben Skrald

Preben Skrald er død. Alt, alt for tidligt. Jeg lærte Preben at kende via samarbejdet i sponsorgruppen for Roskilde Roklub, hvor "skraldemanden" har været en trofast medsponsor i mange år. Altid med. Altid til stede. Stilfærdig, men trofast.

Preben var med til at gøre skraldemandsjobbet til noget anerkendt. Det der i gamle dage ikke var noget, det blev til noget. Det var Preben med til at udvirke. Med begge ben solidt plantet på jorden gik han foran medarbejderne i Roskilde Renovations Transport.

I sponsorgruppen festede vi den sidste dag i august en hel aften i Tivoli. Det er mindre end to uger siden. Preben var glad og i topform, men han undlod ikke at lade nogle bemærkninger falde om kommuner, der ikke vil betale for de varer, der bestilles. Kommuner, der er ligeglade med om tingene kan køre, men bare skal have det "billigt". Og som bekendt er det billige netop "billigt". Det var ikke hvad Preben stod for. Han stod for ordentlighed og tak for det.

Nu er du død, Preben. Og hver gang vi oplever tabet af et menneske, tænker vi på det dyrebare, der er væk. Det gør ondt. Det føles uforståeligt. Det føles fattigt.

I sponsorgruppen sender vi taknemmelige hilsener til vores kammerat og medsponsor og til Lise og børnene. Roskilde er med Prebens alt for tidlige død blevet et dejligt, varmt og ordentligt menneske fattigere. Vi må i denne stund trøste os med, at der nu vil komme styr på affaldshåndteringen i himlen. God rejse Preben. Og tak for det hele.

På vegne af sponsorgruppen RIR Revision, home City, Roskilde Avis og Forum Advokater