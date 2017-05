Send til din ven. X Artiklen: Syv æg blev til to storke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syv æg blev til to storke

Roskilde Avis - 23. maj 2017 kl. 18:13 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fjer blev til fem høns i H. C Andersens eventyr, Det er ganske vidst. I Gundsølille er syv æg blevet til to spillevende storkeunger, der pipper efter mere mad i skrutten, mens storkemor- og far flyver i pendulfart, så den evige sult kan blive stillet.

Tidligere i år lød det begejstret fra storkene.dk, at parret havde lagt rekordmange æg. Men det kolde vejr i april og maj var for hårdt for de små, som er meget følsomme over for kulde og regn.

Derfor har kun to unger overlevet indtil videre. Til gengæld ser disse to kraftkarle friske og livlige ud

Vejret i den sidste halvdel af maj har til gengæld været storkevej og vejrudsigten ser også positiv ud.

Så chancen for, at de to små kommer på vingerne er rimelig høj.